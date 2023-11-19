الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: قرار مجلس الأمن بشأن هدن وممرات إنسانية فى غزة خطوة إيجابية

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجولة العالمية للدفع لوقف العدوان على غزة تأتى ضمن مقررات القمة العربية الإسلامية التى عقدت في الرياض، والتى تتزامن مع تصاعد المتطلبات الدولية لوقف إطلاق النار فوري ومستدام. 

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أنه لأول مرة وافق مجلس الأمن الدولى يوم الأربعاء الماضي، منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل، على قرار يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية" في غزة من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، و12 دولة وافقت، وهو خطوة إيجابية. 

أهداف الجولة العالمية للدفع لوقف العدوان على غزة

وتابع حسين هريدى أن: الرئيس السيسى وضع كل أعضاء مجلس الأمن أمام مسئولياتهم وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وما لفت انتباهى تحذير الرئيس من أن ضبط النفس فى المنطقة لعدم الدخول كطرف فى هذه الحرب دعمًا للشعب الفلسطينى الأعزل، الذى يتعرض إلى إبادة جماعية، ممكن أن يتلاشى بين عشية وضحاها وتتغير المعادلة.

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