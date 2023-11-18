المفوضية الأوروبية: توفير أكثر من 50 طن مساعدات لغزة لم يكن ممكنًا إلا بالتعاون مع مصر

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن تنظيم المساعدات الإنسانية وتوفير مساعدات حيوية تصل إلى العريش تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة، نجح بفضل الجهود المصرية.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي من مطار العريش، أنه تم توفير ما يزيد على 50 طنًا من المساعدات، مؤكدة أن ذلك لم يكن ممكنًا إلا بمساعدة الهلال الأحمر المصري، لذا؛ تم تأسيس الائتلاف مع المنظمات المجتمع المدني.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن سعادتها بتسليم المساعدات إلى الجانب المصري، مضيفة: "نحن جميعًا نتفق على ضرورة زيادة المساعدات إلى غزة".

وتابعت: "نحن مستعدون لتقديم خبراء لوجستين، للمساهمة في إمداد المساعدات إلى فلسطين"، فيما وجهت الشكر لمصر على دورها البارز في إرسال المساعدات إلى غزة.