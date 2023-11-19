الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

60 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنَّت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة بكل الطرق والمحاور استهدفت تحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط ‏‏‏‏‏60857 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت: «14001 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 433 مخالفة السير دون تراخيص، 162 مخالفة دراجة نارية، 1680 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 8 مخالفات موقف عشوائى، 6 مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور حملات موسعة لوائح المرور قائدي السيارات مخالفة موقف عشوائى

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