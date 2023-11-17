الداخلية: ضبط 14 متهمًا بممارسة البلطجة خلال حملات مكبرة بالمحافظات

واصلت أجهزة الأمن بـوزارة الداخلية حملاتها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط المتهمين الهاربين من المراقبات بحجوزات أقسام ومراكز الشرطة، وهم 18 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 14 متهمًا.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.