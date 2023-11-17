الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية: ضبط 14 متهمًا بممارسة البلطجة خلال حملات مكبرة بالمحافظات

بلطجة
بلطجة

واصلت أجهزة الأمن بـوزارة الداخلية حملاتها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط المتهمين الهاربين من المراقبات بحجوزات أقسام ومراكز الشرطة، وهم 18 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 14 متهمًا.

txt

وزير الداخلية: نجحنا فى ضبط 98.4% من الهاربين من السجون

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية ضبط المتهمين الهاربين المراقبات بحجوزات أقسام ومراكز الشرطة أعمال البلطجة حائزي الاسلحة

الأكثر قراءة

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

أول تعليق لـ أحمد فتوح على فوز المنتخب الوطنى فى مواجهة جيبوتى

"القاهرة الإخبارية"| أحد جنود الاحتلال يلقى قنبلة داخل مسجد وقت الأذان (فيديو)

رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

الداخلية: ضبط 14 متهمًا بممارسة البلطجة خلال حملات مكبرة بالمحافظات

إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.. و"الرشيدى" مُسيّرًا للأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أربعون يومًا من الحرب الضارية على غزة

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة