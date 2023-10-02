وزير الداخلية: نجحنا فى ضبط 98.4% من الهاربين من السجون

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الدولة اتخذت قرارًا بالتصدي للإرهاب والجريمة الجنائية، واستعادة الأمن والاستقرار، وإعادة بناء الدولة وتطويرها، لتستعيد الدولة المصرية مكانتها في إطار استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة التي اتبعها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن - بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، أن اجهزة الأمن بالوزارة تمكنت من خلال التحرك بشكل متواز من استعادة قدراتها وإمكانياتها، بالإضافة لمواجهة الإرهاب والجريمة الجنائية، كما تمكنت من كشف وتفكيك التنظيمالت الإرهابية وتجفيف منابع التمويل، ومحاصرة الجريمة الجنائية.

وأكد أنه على مدار 9 سنوات، أسفرت جهود وزارة الداخلية عن انحسار الإرهاب وتتويج نجاحات القوات المسلحة بشمال سيناء واستعادة الأمن بها.

وكشف اللواء محمود توفيق، أن وزارة الداخلية تمكنت من مواجهة الجريمة الجنائية، وإعادة 98.4% من الهاربين من السجون.