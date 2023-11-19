الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء لمراجعة أسعار السلع والبناء المخالف

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، منذ قليل، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات، ومتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أي معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.

لتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء على أراضي الدولة

وفى بداية اللقاء، حرص وزير التنمية المحلية، على متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضي الدولة، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، مشددًا على أن الدولة ستواجه بكل حسم أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التى تم رصدها فى جميع المحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة من محدودي الدخل، والتصدي لجشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، لافتا الي ان هناك متابعة أسبوعية من  رئيس مجلس الوزراء لهذه المبادرة وتطوراتها.

تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية

كما شهد اللقاء متابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضي لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة، وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع في أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25 % والتي تشهد إقبالًا من المواطنين في مختلف المحافظات، كما ستشهد الأسابيع القادمة التوسع في افتتاح المنافذ والشوادر لزيادة المعروض من السلع الضرورية للمواطنين.

وأشاد اللواء هشام آمنة بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات فى عدد من المدن والمناطق المختلفة والتى ستحقق نقلة حضارية لأهالى جنوب سيناء فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وآثرية ودينية وعالمية.

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