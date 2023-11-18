بقروض ميسرة.. مشروعات تدعمها الحكومة لتوفير فرص عمل للشاب بالمحافظات

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن المشروعات التي يدعمها صندوق التنمية المحلية ويوفر لها قروضا مالية، والتي تحرص الوزارة على دعمها خلال الفترة المقبلة باعتبارها فرص عمل جديدة للشباب.

المشروعات التي تدعمها الوزارة

وأضاف وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية نجح خلال الفترة الماضية في دعم عدد من المشروعات من بينها: “مشروعات البيوجاز وكبس وجمع قش الأرز، وإعادة تدوير المخلفات، إضافة إلى مراعاة الاعتبارات البيئية فى كافة المشروعات التي ينفذها لتكون ملتزمة بالمعايير البيئية المستدامة وصديقة للبيئة”، مشيرًا الى أن الصندوق يُقرض مشروعات التنمية وعلي الأخص المشروعات الإنتاجية والمشروعات التسويقية والمشروعات الخدمية.

وقال إن الوزارة تقدم مختلف أوجه الدعم لنماذج المشروعات التنموية المستدامة لتمويلها من خلال صندوق التنمية المحلية، والعمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة محافظات الجمهورية.

تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق

ووجه اللواء هشام آمنة القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب علي تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.

شروط الحصول على قروض

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لمن يرغب في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية أن يقوم بتوفير الإجراءات الاتية وهو أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى،توفير بطاقة رقم قومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية،و تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور،ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما، وتوفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، وأن يتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.