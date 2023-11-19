الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة ورشة كهرباء بالأميرية للجنح

حبس
حبس

أحالت نيابة الأميرية المتهمين بسرقة محتويات ورشة كهرباء بمنطقة الأميرية لمحكمة الجنح.

وأقرّ المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم واقعة السرقة بأسلوب كسر القفل وذلك بهدف بيع المسروقات والتربح منها.

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وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة محتويات ورشة كهرباء سيارات بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعُثر بحوزتهما على (أجزاء سيارات).

وبمواجهتهما، اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل الورشة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل".

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية ورشة كهرباء سيارات المجني عليه الإجراءات القانونية المسروقات نيابة الأميرية

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