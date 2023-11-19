الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي لسرقة غطيان بالوعات الصرف الصحي بالمعصرة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة غطيان البالوعات الخاصة بالصرف الصحي بمنطقة المعصرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

حبس تشكيل عصابي يسرق غطيان البالوعات في المعصرة
كان تم ضبط 7 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة القسم، لقيامهم بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أغطية البالوعات بأسلوب "الخلع "وبحوزتهما غطاء بالوعة صرف صحي، مجهول المصدر.

 وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم -سيئ النية-، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

نيابة حلوان الجزئية حبس تشكيل عصابي منطقة المعصرة الصرف الصحي

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