اعترافات شبح حلوان بعد ضبطه: "بحب استعرض أمام البنات وأقف بالسنجة"

فيديو التقطه أحد المواطنين أوقع بشاب يمارس البلطجة أمام أحد المدارس بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، حيث ظهر في الفيديو ممسكا بسلاح أبيض سنجة، وتم رصده من قبل أجهزة الأمن وألقى القبض عليه، وأمرت جهات التحقيق المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

شبح المدارس في حلوان

شبح مدارس حلوان أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقال إنه يقف أمام المدرسة لفرض سيطرته والاستعراض أمام الفتيات من خلال إمساكه بالسنجة.

وأوضح شبح المدارس بحلوان أنه دائم الوقوف أمام المدرسة، ولم يعلم بتصويره، بعد أن فوجيء بمواجهته بالفيديو المنشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، وأقر بأن الفيديو خاص به.

فيديو لشاب يمسك سنجة أمام مدرسة

بدأت الواقعة بانتشار مقطع فيديو لشاب التقطه أحد المواطنين له وهو يمسك سنجة أثناء وقوفه أمام أحد المدارس، وعلى الفور رصدت أجهزة الأمن هذه الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب إجراء التحريات تم التوصل لصاحب الفيديو، وعلى الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة وتم ضبطه وبحوزته السنجة الموجودة في الفيديو.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.