الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالاتجار في العملة بحلوان

حبس
حبس

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الإثنين، حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت مباحث الأموال العامة  القبض على شاب يتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فى حلوان.

ووردت معلومات، تفيد اتجار محمود.م، 32 سنة، في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

تم ضبطه وبحوزته كمية من المبالغ المالية وعدد من الدولارات في حقيبة وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المضبوطة، وتعامله فى النقد الأجنبى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة حلوان الجزئية النقد الأجنبي الاتجار تحريات المباحث

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