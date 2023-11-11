السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس 6 متهمين بسرقة الأجانب في حلوان

حبس 6 متهمين
حبس 6 متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم، حبس 6 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالنصب على الأجانب والاستيلاء على أموالهم.
وتبين تكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب العديد من حوادث سرقات ضحاياهم من ذوى الميول الجنسية غير السوية.
تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من سائح من جنسية أجنبية بحضوره للسياحة وتعرف على شاب على مواقع التواصل الاجتماعي رغبة في نشوب صداقة بينهما ولكن تفاجأ أنه عندما حضر اتفق معه على نزهة وإقامة علاقة محرمة، ولكن انتهت باتفاقه مع أخرين على سرقة السائح.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، بعرض المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة تلك القضايا.

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