اعترافات المتهم بضرب طليقته في حلوان: تنشر الشائعات

أدلى المتهم بالتعدي بالضرب على طليقته بمساعدة أسرته باعترافات تفصيلية أمام نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة مؤكدين أن المتهم الأول انفصل عنها وحدثت بينهم مشاكل على إنهاء الأوراق من نفقة وقائمة كما أنها اعتادت نشر الشائعات عنه وتزيف الحقائق وتشويه سمعته ويوم الواقعة تعدى عليها بالضرب لسبها له ولعائلته والأمر لا يتعدى كونه خلافات عائلية.



وقالت الضحية شربات عبد المنعم، إنها تعرضت للتعدي بالضرب من طليقها "أحمد. م"، و"رقية"، "حنان. ع"، "وردة. م"، "سومة. ع"، "انشراح. ع"، "أيمن.ا"، "مصطفى. ا، أحمد. ط" من عائلته.



وأوضحت أن السبب خلافات عائلية عقب الانفصال لحصولها على مستحقاتها، ولكن المتهمين تعدوا عليه بالضرب ومزقوا جسدها ففكرت في تصوير فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لرد كرامتها وحقها بالقانون.



كان تم تداول مقطع فيديو تم بثه عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعرض سيدة للتعدي بالضرب من قبل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان.



تحرير المحضر رقم ٢٠٤١١ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة حلوان.