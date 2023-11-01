فيديو على فيسبوك.. تفاصيل حبس المتهم بضرب طليقته فى حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس المتهمين بالتعدي بالضرب على سيدة والتسبب في إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم بسبب خلافات عائلية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لإعداد تقرير حول إصابتها.

وقالت الضحية شربات عبد المنعم، إنها تعرضت للتعدي بالضرب من طليقها "أحمد. م"، و"رقية"، "حنان. ع"، "وردة. م"، "سومة. ع"، "انشراح. ع"، "أيمن.ا"، "مصطفى. ا، أحمد. ط" من عائلته.



وقالت إن السبب خلافات عائلية عقب الانفصال لحصولها على مستحقاتها، ولكن المتهمين تعدوا عليه بالضرب ومزقوا جسدها ففكرت في تصوير فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لرد كرامتها وحقها بالقانون.



كان تم تداول مقطع فيديو تم بثه عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تعرض سيدة للتعدي بالضرب من قبل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان.



تحرير المحضر رقم ٢٠٤١١ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة حلوان.