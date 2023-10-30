الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات عائلية.. سيدة تتهم طليقها وأسرته بتمزيق جسدها في حلوان

سيدة
سيدة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، طلب التحريات في واقعة اتهام سيدة لطليقها وعائلته بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في إصابتها في منطقة حلوان ، وتفريغ الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وإعداد تقرير حوله. 

وبدأت النيابة سماع أقوال المتهمين الذين أكدوا أن خلافات عائلية السبب في التعدي عليها خاصة أنها اعتادت نشر الشائعات عنهم أمام الناس.

كان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد التعدي على سيدة  بالضرب مما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم ضبط طليقها وأسرته، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي تباشر التحقيق.

نيابة حلوان الجزئية سيدة منطقة حلوان طليق مواقع التواصل الاجتماعي

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