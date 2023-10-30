خلافات عائلية.. سيدة تتهم طليقها وأسرته بتمزيق جسدها في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، طلب التحريات في واقعة اتهام سيدة لطليقها وعائلته بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في إصابتها في منطقة حلوان ، وتفريغ الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وإعداد تقرير حوله.

وبدأت النيابة سماع أقوال المتهمين الذين أكدوا أن خلافات عائلية السبب في التعدي عليها خاصة أنها اعتادت نشر الشائعات عنهم أمام الناس.

كان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد التعدي على سيدة بالضرب مما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم ضبط طليقها وأسرته، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي تباشر التحقيق.