الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يجري جولة مفاجئة لعدد من المجمعات الاستهلاكية

نائب المحافظ خلال
نائب المحافظ خلال جولته

تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، سيارة الخدمات المتنقلة بنطاق حي حدائق القبة ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة؛ للتأكد من انتظام سير العمل وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين في المواعيد المحددة

وأكد نائب محافظ القاهرة، حرص الدولة لاتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتيسير حصول المواطن على الخدمة بصورة لائقة من خلال استراتيجية التحول الرقمي.

يأتي ذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض والسيطرة على الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل المواطن وطبقًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

كما تابع نائب المحافظ خلال تفقده أسعار السلع الأساسية، مشددًا على التصدي لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

نائب المحافظ خلال جولته
نائب المحافظ خلال جولته
نائب المحافظ خلال جولته
نائب المحافظ خلال جولته
نائب المحافظ خلال جولته
نائب المحافظ خلال جولته
نائب المحافظ خلال جولته
نائب المحافظ خلال جولته
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