الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

18 فائزا.. "قصور الثقافة" تعلن نتيجة المسابقة الأدبية المركزية

قصور الثقافة
قصور الثقافة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، نتيجة المسابقة الأدبية المركزية لعام 2022 - 2023، التي أقيمت برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتقدم إليها عدد كبير من الموهوبين والمبدعين من مختلف المحافظات، في مجالات شعر العامية والفصحي، القصة القصيرة، الرواية، الدراسات النقدية، وأدب الطفل.

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، إن هيئة قصور الثقافة تحرص على إقامة المسابقة الأدبية المركزية لدورها الكبير في دعم الحراك الأدبي، وينتج عنها تقديم أعمال رفيعة المستوى للقراء، الأمر الذي يسهم في تحقيق رسالة الهيئة، ويحقق التنوع الثقافي وأهداف التنمية المستدامة، وقدم رئيس الهيئة تهنئته للفائزين بجوائز المسابقة في مجالاتها المتعددة.

نتيجة المسابقة الأدبية المركزية لعام 2022 - 2023

هذا وقد تمخضت نتيجة المسابقة عن فوز 18 من المتسابقين في المجالات السابق ذكرها وجاءت كالتالي:

في مجال شعر العامية فاز بالمركز الثالث محمود عصام جربو (الشرقية) عن ديوان "موسيقى الحجر"، وفاز بالمركز الثاني محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف (بورسعيد) عن ديوان "ربع آدم"، وفازت بالمركز الأول هناء محمد السيد السيد (الدقهلية) عن ديوان "شوارع دايخة ع العمدان".

وفي مجال شعر الفصحى فاز بالمركز الثالث زين العابدين محمد عبد الدايم (الأقصر) عن ديوان "وردة علمتنا التنقيب"، وفازت بالمركز الثاني لبنى إبراهيم عبد العزيز (البحيرة) عن ديوان "رصاصة تتلوى فى خط مستقيم"، وفاز بالمركز الأول طارق خالد غمري (الغربية) عن ديوان "قبيل ارتطام الوعل الساقط من أعلى الجبل".

وفي مجال الرواية فاز بالمركز الثالث أبو الحارث عيد محمود (الفيوم) عن روايته "المجد الدرامي"، وفاز بالمركز الثاني جعفر حمدان مرعي (قنا) عن روايته "جفنة الدم"، وجاء في المركز الأول وليد مصطفى محمد (جنوب سيناء) عن روايته "شارميست".

أما في مجال القصة القصيرة فازت بالمركز الثالث هويدا محمد تركي (كفر الشيخ) عن المجموعة القصصية "شهوة الغرق"، أما المركز الثاني فاز به كيرس چورج متروس (الجيزة) عن مجموعته القصصية "ديسكو"، وفاز بالمركز الأول محمد أحمد فؤاد (كفر الشيخ) عن مجموعته "نسيت نهاية القصة".

أما في مجال أدب الطفل، فاز بالمركز الثالث أحمد جمال صادق (قنا) عن كتابه "حلم سعيد"، وفاز بالمركز الثاني محمد إبراهيم فرحات (القاهرة) عن كتاب " لدي طلب أخير"، وفاز بالمركز الأول محمود عبد الله درويش (البحيرة) عن كتاب "همام ومغارة الأحلام".

وأخيرا في مجال الدراسات النقدية فازت بالمركز الثالث رشا محمد محمد الفوّال (الدقهلية) عن كتاب "تشظيات القلق وسؤال الحرية.. قراءات جمالية في شعر العامية"، وفاز بالمركز الثاني رامي مصطفى مصطفى هلال (كفر الشيخ) عن كتاب "جماليات القصة القصيرة بين الرؤية والتشكيل - قراءات في السرد القصصي"، وفاز بالمركز الأول محمود أحمد ذكري (القاهرة) عن كتاب "جدل الأمكنة وصراع الهويات - دراسة في رواية "الحب في المنفى".

المسابقة الأدبية المركزية

يذكر أن المسابقة الأدبية المركزية تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتنفذها الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الكاتب عبده الزراع.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة المسابقة الأدبية المركزية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة هيئة قصور الثقافة

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