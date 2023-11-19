الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"قصور الثقافة" تطلق فعاليات البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي"

البرنامج التثقيفي
البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي"

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أمس السبت، فعاليات البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي" والذي يقام بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا من خلال كلية الدفاع الوطني، وتنظمه الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة  الدكتورة منال علام، للعاملين بالهيئة والأقاليم والفروع الثقافية التابعة، في الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الجاري.

 تفاصيل برنامج الاستراتيجية والأمن القومي

أشارت رئيس الإدارة المركزية للتدريب أن البرنامج يحمل في طياته قضايا متنوعة وثرية يلقيها نخبة من المتخصصين في مجال الاستراتيجية والأمن القومي المصري والعربي، متضمنا التخطيط الاستراتيجي القومي وعلاقته بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، والتطور التاريخي لمنظمات المجتمع المدني، والأساليب المستخدمة في حروب الجيل الرابع وغيرها من الموضوعات الثرية التي تهدف في مقامها الأول للتصدي للفكر المتطرف ونبذ ثقافة العنف وتزويد المشاركين  بالمعلومات كافة في هذا الصدد.

وعقدت أولى محاضرات البرنامج للواء أركان حرب ممدوح الجزار تناول بها مفهوم الدولة والبحث في تحديد أصل نشأتها وأساس السلطة فيها؛ موضحا أن الدولة حقيقة سياسية، لأن المجتمع الدولي يتكون أساسا من وحدات سياسية يحمل كل منها لقب دولة، وللدولة أيضا مفهوم قانوني يقصد به ابتكار أداة ملائمة لتنظيم العلاقات على أساس من العدالة والمساواة.

فيما أكد اللواء الدكتور أسامة الجمال في ثاني محاضرات اليوم الأول من البرنامج، أن الإنسان أصبح مطالبا في الوقت الراهن ببذل الجهد للحصول على الحقائق نتيجة فيض الشائعات المغرضة، وتعدد المصادر وعدم دقتها.

"الثقافة" تنظم أسبوعًا ثقافيًا في حلايب والشلاتين وأبو رماد

وكانت وزارة الثقافة، قد نظمت من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، أسبوعًا ثقافيًا مكثفًا، لأبناء حلايب والشلاتين وأبو رماد، تضمن تم تنفيذ 7 ورش متنوعة، تم تقسيمها إلى 5 فنية للتدريب على "صناعة الحلي، الطلق على النحاس، النحت في جوهر الصدف، صناعة العرائس، الخيامية" إلى جانب ورشتان تراثيتان في الحكي والألعاب الشعبية، إلى جانب 5 محاضرات تثقيفية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وزيارتان لعدد من المواقع بحلايب وأبو رماد، واستفاد من فعالياته أكثر من 600 فرد من أبناء المنطقة.

البرنامج التثقيفي
البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي"
البرنامج التثقيفي
البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي"
البرنامج التثقيفي
البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي"
الهيئة العامة لقصور الثقافة الإستراتيجية والأمن القومي أكاديمية ناصر العسكرية العليا قصور الثقافة كلية الدفاع الوطنى

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