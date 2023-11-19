الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النشاط العلمي بجامعة حلوان يطلق مسابقة أفضل Cd على مستوى الكليات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعلن إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن بدء فاعليات مسابقة أفضل CD على مستوى كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي ذلك تأكيدًا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها ودورها في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وتتطلب المسابقة من الطلاب تقديم بحث اجتماعي أو طبي أو هندسي وغيرها مع مراعاة وضوح الألوان وتنسيقها، وكذلك وضوح التعبير والتفاعل بين البرامج والمستخدم، والابتكار، واستخدام التعريفات، والإخراج الفني، بالإضافة إلى استخدام برامج الوسائط المتعددة مثل FLASH وPOWERPOINT والفيديو.

وسيتم التحكيم على قدرة الطالب على توصيل فكرة البحث إلى المحكم باستخدام الأساليب السابقة. 

وعلى الطلاب الراغبين بالمشاركة تجهيز ال-CD وتقديمه مع البطاقة الجامعية والكارنيه إلى إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية شباب جامعة حلوان بمبنى (و) بإدارة الجامعة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 27 نوفمبر 2023.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، الاستاذ محمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، الاستاذ مدحت علام مدير الإدارة.

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وفي سياق اخر تدشن جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المرحلة الأولى من مبادرة "جامعات مستدامة" في ضوء مبدأ الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، وهو الإعلان الذي يكرس التنمية كحق من حقوق الإنسان، ويؤكد أهمية المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين في تحقيق التنمية والتمتع بثمارها دون تمييز، وتأتي المبادرة بهدف تفعيل دور الجامعة في تنمية المجتمع على المستوى المحلي والقومي، ورفع الوعي لدى الطلاب حول قضايا التنمية المستدامة وتشجعيهم للقيام بأنشطة تستهدف خدمة أهداف التنمية المستدامة.

النشاط العلمي والتكنولوجي لرعاية الشباب جامعة حلوان الأنشطة الطلابية شخصية الطالب الجامعي

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