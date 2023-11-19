الأحد 19 نوفمبر 2023
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اقتصاد

القصة الكاملة لاستقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه (خاص)

المهندس عمر مسعود
المهندس عمر مسعود

كشفت مصادر خاصة، التفاصيل الكاملة لاستقالة المهندس عمر مسعود رئيس الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» من منصبه.

القصة الكاملة لاستقالة رئيس «ناتجاس» من منصبه

وذكرت المصادر، أن شركة «ناتجاس» تقوم بأعمال نقل وتوصيل الغاز الطبيعي إلى مواقع الاستخدام، وتدير مشروعات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربى، وتمتلك الشركة القابضة المصرية الكويتية نسبة 84%، فيما تمتلك بترو جاس نسبة 11% وتمتلك جيل جلوبال المحدودة بنسبة 5%.

وتابعت المصادر، أن «مسعود» مستمر في منصبة قائم بالأعمال حتى يتم تعيين رئيسا للشركة خلال الفترة القادمة.

فيما تقوم الشركة بأعمال نقل وتوصيل الغاز الطبيعى إلى مواقع الاستخدام، وتعتبر مناطق امتياز ناتجاس هي الأكبر بين جميع شركات توزيع الغاز المحلية الخاصة في مصر، فهي تغطي محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وقد أدت أنشطتها التسويقية الفعالة وشبكة الاتصالات العالية إلى تأمين التوريد لمليون عميل سكني و6500 عميل تجارى و700 عميل صناعى في أكبر المناطق الصناعية في أكتوبر ومدينتى برج العرب وكفر الدوار وتخدم شبكة الغاز الطبيعي لديها محطتين للطاقة و10 محطات للغاز الطبيعى المضغوط في مصر.

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