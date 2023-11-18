السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه

المهندس عمر مسعود
المهندس عمر مسعود

كشفت مصادر خاصة، استقالة المهندس عمر مسعود رئيس الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» من منصبه، بسبب خلافات مع أعضاء مجلس الإدارة.

 

فيما تقوم الشركة بأعمال نقل وتوصيل الغاز الطبيعى إلى مواقع الاستخدام، وتعتبر مناطق امتياز  ناتجاس هي الأكبر بين جميع شركات توزيع الغاز المحلية الخاصة في مصر، فهي تغطي محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة.

 

وأدت أنشطتها التسويقية الفعالة وشبكة الاتصالات العالية إلى تأمين التوريد لمليون عميل سكني  و6500 عميل تجارى و700 عميل صناعى في أكبر المناطق الصناعية في أكتوبر ومدينتى برج العرب وكفر الدوار  وتخدم شبكة الغاز الطبيعي لديها محطتين للطاقة و10 محطات للغاز الطبيعى المضغوط في مصر .

 

وفي السياق وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، رسالة للعاملين بقطاع البترول بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لليوم القومى للبترول ذكرى استرداد حقول بترول سيناء وعودتها الى السيادة المصرية عام 1975 والتي توافق يوم 17 نوفمبر من كل عام.

ناتجاس استقالة رئيس ناتجاس وزارة البترول المهندس عمر مسعود الغاز الطبيعي الغاز

مواد متعلقة

الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس وخطوات سدادها إلكترونيًا

الأكثر قراءة

عاجل.. الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

استقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية