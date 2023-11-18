استقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه

كشفت مصادر خاصة، استقالة المهندس عمر مسعود رئيس الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» من منصبه، بسبب خلافات مع أعضاء مجلس الإدارة.

فيما تقوم الشركة بأعمال نقل وتوصيل الغاز الطبيعى إلى مواقع الاستخدام، وتعتبر مناطق امتياز ناتجاس هي الأكبر بين جميع شركات توزيع الغاز المحلية الخاصة في مصر، فهي تغطي محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة.

وأدت أنشطتها التسويقية الفعالة وشبكة الاتصالات العالية إلى تأمين التوريد لمليون عميل سكني و6500 عميل تجارى و700 عميل صناعى في أكبر المناطق الصناعية في أكتوبر ومدينتى برج العرب وكفر الدوار وتخدم شبكة الغاز الطبيعي لديها محطتين للطاقة و10 محطات للغاز الطبيعى المضغوط في مصر .

وفي السياق وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، رسالة للعاملين بقطاع البترول بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لليوم القومى للبترول ذكرى استرداد حقول بترول سيناء وعودتها الى السيادة المصرية عام 1975 والتي توافق يوم 17 نوفمبر من كل عام.