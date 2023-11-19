24 نوفمبر.. الكنيسة تحتفل بذكرى بولس ميناس مطران طنطا الأسبق

تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 بمناسبة ذكرى نياحة مثلث الرحمات المتروبوليت بولس ميناس مطران طنطا الأسبق (28 نوفمبر 1968 - 26 نوفمبر 1995).

مكان الاحتفال

وبهذه المناسبة سوف يقام القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بطنطا من أجل راحة نفسه، وبعد القداس الإلهي تقام صلاة التريصاجيون من أجل راحة نفوس الراقدين.

وعن مواعيد الصلاة فتاتي صلاة السَحَر الساعة 8.30 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا.

كما تستكمل كنيسة الروم الارثوذكس، الاحتفال بصوم الميلاد المجيد، وعلى خلفية الاحتفالات، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إنه خلال هذا الصوم، مسموح بأكل السمك عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع حتى يوم 12 ديسمبر، وهو عيد القديس إسبيريدون.

وعن فترة ما بعدي عيد القديس اسبريدون قال إنه بعد ذلك الفترة من يوم 13 ديسمبر حتى يوم 24 ديسمبر تكون صومًا كاملًا.

كما نشر المطران احدى النصوص الكتابية التي تبرز أهمية الأصوام والتي جاء بها: "صَالِحَةٌ الصَّلاَةُ مَعَ الصَّوْمِ، وَالصَّدَقَةُ خَيْرٌ مِنِ ادِّخَارِ كُنُوزِ الذَّهَبِ".

هذا وقال ايضا الأنبا نيقولا انطونيو، في سياق آخر: تفيد المعلومات أنه تمت الموافقة على إعلان البابا ثيودورس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، عضوًا فخريًا في أكاديمية أثينا.

نُشر القرار الخاص بالبابا البطريرك ثيودوروس في الجريدة الرسمية ويحمل توقيع وزير التربية والشؤون الدينية كيرياكوس بيراكاكيس.

رحب بهذا الخبر السعيد رئيس هيئة الموظفين ببطريركية الإسكندرية الأستاذ الفخري بجامعة بيريوس ثيودوروس باناجوبولوس.

واوضح الأنبا نيقولا أن هذا الإعلان يُعد شرفًا كبيرًا للبابا البطريرك ثيودورس. إذ أن إثنان فقط من داخل الكنيسة يحملان هذا اللقب هما البطريرك المسكوني برثلماوس ورئيس أساقفة ألبانيا أنسطاسيوس.