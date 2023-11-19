"نعيش كابوسًا كل يوم"… الصليب الأحمر: استشهاد 1000 فلسطينى بغزة خلال 24 ساعة

أفاد هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باستشهاد نحو 1000 فلسطيني في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا للسلطات الصحية في القطاع.

الأرقام لم تعد تؤثر في إيقاف كابوس الحرب

وأضاف، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد، اليوم الأحد، أننا نعيش كابوسًا كل يوم، مشيرًا إلى أن "الأرقام مهولة، ومن المؤلم أنها لم تعد تؤثر في إيقاف هذا الكابوس، ونؤكد على ضرورة توفير الحماية المدنية بشكل مطلق وفوري لجميع المدنيين في قطاع غزة سواء في شمالها أو جنوبها".