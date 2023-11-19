الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله ويشن حملة اعتقالات

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 فلسطينيين، من بلدة بيرزيت شمال رام الله، وفقًا لوكالة أنباء فلسطين الرسمية "وفا" .

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين، من بلدة بيرزيت شمال رام الله، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها، فيما أغلقت الطريق الرئيسي المؤدي للبلدة، وأعاقت حركة المواطنين.

إصابتان خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا

وفي وقت سابق، أصيب شابان، فجر اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال اقتحم حي المطار وأطراف مخيم قلنديا، وأطلق الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شابين، كما اعتقل شابًا من المخيم.

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