الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سلاح الجو الهندي يسير ثاني طائرة مساعدات لغزة عبر مطار العريش

المساعدات الهندية
المساعدات الهندية لغزة

أقلعت ثاني طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية وعلى متنها 32 طنا من المساعدات متوجهة إلى مطار العريش من أجل توصيلها إلى قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" أكد وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكر التزام نيودلهي بتوسيع نطاق العمل الإنساني وتقديم المساعدات لسكان غزة، وكتب: "نحن مستمرون في تقديم المساعدات المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين.

https://x.com/IAF_MCC/status/1726118852814377183?s=20

وفي وقت سابق، أرسلت الهند 38 طنا من المساعدات الإنسانية المدنيين المحاصرين في غزة. 

وتضمنت حزمة المساعدات مواد إغاثة ومستلزمات طبية وأجهزة طبية وخيام وأجهزة لتنقية المياه.

وقالت الخارجية الهندية إن نيودلهي تخطط لإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين في غزة، مشيرة إلى أن الهند شددت دائما على ضرورة تجنب سقوط ضحايا من المدنيين في العمليات العسكرية الجارية في غزة.

ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات المقدمة من مختلف دول العالم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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طائرة مساعدات أمريكية تصل مطار العريش تمهيدًا لإرسالها إلى غزة

أطباء بلا حدود تدين الهجمات الإسرائيلية على مرافق الرعاية الصحية

وكانت منظمة أطباء بلا حدود، أدانت الهجمات الإسرائيلية على مرافق الرعاية الصحية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقالت المنظمة في بيان أمس إنه في الساعات الأولى من يوم 17 نوفمبر حاصرت القوات الإسرائيلية المستشفيات في أنحاء جنين، بما في ذلك مستشفى خليل سليمان الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أن القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات توغل في مخيم للاجئين في المدينة، وسمع دوي انفجار وإطلاق نار من مجمع المستشفى، ولم يتمكن فريق منظمة أطباء بلا حدود داخل غرفة الطوارئ في مستشفى خليل سليمان من استقبال ومعالجة أي مصابين من المخيم، حيث منعت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من الوصول إليها.

ويتعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية لهجمات منتظمة من قِبل جيش  الاحتلال الإسرائيلي، بينما لا تستطيع سيارات الإسعاف التحرك بحرية للوصول إلى الجرحى والمرضى. ويجب أن تتوقف هذه الهجمات الآن.

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وصول طائرة سعودية تحمل سيارات إسعاف إلى مطار العريش تمهيدًا لإدخالها غزة

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