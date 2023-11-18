السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طائرة مساعدات أمريكية تصل مطار العريش تمهيدًا لإرسالها إلى غزة

طائرة مساعدات
طائرة مساعدات

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بوصول طائرة مساعدات أمريكية إلى مطار العريش تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة.

وتواصل مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث وجّهت الدعوة لجميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، وإيصال تلك المساعدات لمطار العريش الدولي، الذي تمَّ تحديده لاستقبال المساعدات الإنسانية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

طائرة مساعدات أمريكية مصر معبر رفح فلسطين غزة قطاع غزة مطار العريش

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