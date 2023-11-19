الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم على المحافظات

أمطار
أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس، اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، حالة من عدم الاستقرار يصاحبها سقوط أمطار متفاونة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

 

تفاصيل خريطة الأمطار علي المدن المصرية اليوم 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ان اليوم يشهد فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وقد تكون رعدية أحيانا على العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ، تمتد مساء إلى شمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد،

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طوارئ في "صرف الإسكندرية" تحسبًا لسقوط الأمطار

 بينما تشهد أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وتمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس، وأمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.
 

رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال البحر الأحمر، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

الأرصاد: أمطار رعدية الأحد على بعض المحافظات تصل للسيول بهذه المناطق

بدء تاثير المنخفض الجوي

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اقتراب المنخفض الجوي،للسواحل المصرية وبدء السحب في التشكل علي أقصى الساحل الغربي يصاحبها سقوط الأمطار  منذ مساء أمس السبت علي مطروح والسلوم ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن الساحل خلال الساعات المقبلة.

 

بينما تتأثر الدول المطلة على شرق البحر المتوسط (فلسطين- الأردن- سوريا- لبنان - شمال جمهورية مصر العربية) بمنخفض جوي متعمق متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية️ على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

 

بدأ تأثير المنخض  (مساء امس ) على السواحل الشمالية الغربية واعتبارا من اليوم الأحد يتقدم ليشمل كافة السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
️وتنتهى رحلته بتأثير قوى على فلسطين وبلاد الشام 

 

من المتوقع أن تتكاثر السحب على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا خلال الساعات المقبلة وخلال ليلة يوم الأحد، وفق بيان هيئة الأرصاد.

 

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط التي تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج يصل إلى 5 أمتار، وفق صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد.
 

درجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد 
: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 17، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14، 

وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة المنخفض الجوي امطار

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