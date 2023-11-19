عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية فى شمال العراق بطائرة مسيرة (فيديو)

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بأنه تم استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية في شمال العراق باستخدام طائرة مسيرة.



وكانت أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأحد، عن قصف قـاعـدة للاحتلال الأمريكي شمال العراق، وقالت في بيان رسمي، إنه "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرة مسيرة وأصابت هدفها بشكل مباشر".