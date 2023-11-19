الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خالد عبد الغفار لـ CNN: ما يحدث فى غزة جريمة ضد الإنسانية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

قال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، السبت، إن ما يشهده قطاع غزة في الوقت الراهن من استهداف للمدنيين والأطفال والمرضى، هو عبارة عن جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح عبد الغفار، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، لدى سؤاله عن رأيه حول أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة: "بالتأكيد كيف يمكن التوضيح مصرع أطفال يلعبون في الشارع أو موجودين في المدارس والمستشفيات أو نائمين في منازلهم، وإنهم يقتلون بدون سبب، بالنسبة لي لا أجد أي سبب لهذا، وهذا من وجهة نظري على الأقل باعتباري وزيرًا للصحة".

وتابع الدكتور عبد الغفار: "المريض له الحق في الحياة وفي فرصة الحصول على العلاج والرعاية الطبية، هناك أطفال مصابون بالسرطان لم يتلقوا العلاج الكيماوي طيلة أسابيع، كيف يمكن وصف هذا؟ هناك أطفال خدج بحاجة إلى حضانات وكهرباء وأدوية ووقود، وأنهم يضعون 3 أطفال في حضانة واحدة لأن ليس لديهم بدائل أخرى".

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