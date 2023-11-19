هانى محمود يكشف لـ"الشاهد" أسرار عشاء جمعه بالسفيرة الأمريكية السابقة فى مصر

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن السفير البولندي في مصر كان قد عزمني في إحدى المرات على حفل عشاء عنده، وعندما ذهبت وجلسنا على طاولة العشاء فوجئت بأن من يجلس إلى جواري هي سفيرة أمريكا السابقة آن باترسون، وقد سألتني عن سبب تقديم استقالتي من حكومة الإخوان، فقلت لها بأنني لم أستطع التأقلم مع ثقافة الإخوان ولا طريقة إدارتهم للبلد وبالتالي لم أستطع أن أكمل، فقالت لي "أنت عارف لو الإخوان مشيوا.. مين اللي هيجي؟ "فقلت لها من؟ فقالت لي السلفيون، فقلت لها لماذا يا فندم.. هل لا يوجد في مصر سوى الإخوان والسلفيين؟ فقالت لي أنتم لا تمتلكون أحزاب في حين أن الإخوان والسلفيون هما المجموعتين المنظمين، والإخوان أفضل من السلفيين"، فقلت لها بأن هذه قناعتك ولك مطلق الحرية بها.

وتابع الدكتور هاني محمود، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "سألتني سفيرة أمريكا "ما توقعاتك بشأن ما سيحدث في 30 يونيه؟" فقلت لها: "البلد كلها هتنزل"، فشككت في رأيي، فحكيت لها قصة حدثت من عدة أيام، فقلت لها: "هناك سيدة أعرفها زوجها متوفي ولديها ثلاثة أولاد، وفي 25 يناير كانت تحلف أولادها أثناء نزولهم من المنزل بعد مشاركتهم في المظاهرات خوفًا عليهم، لكن هذه السيدة قالت لي بأنها ستشارك في 30 يونيه هي وأولادها، ولا يوجد لديها مانع بأن تعود باثنين فقط من أولادها الثلاث في سبيل العيش عيشة صحيحة، وأن تعود مصر مرة أخرى للمصريين"، فكان رد فعلها، أنها تفاجأت وحملت حقيبتها وأخرجت منها أجندة صغيرة وظلت تكتب بها.

تفاصيل برنامج الشاهد

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.