هاني محمود لـ"الشاهد": "قلت لهشام قنديل البلد بتولع.. ليه محسسينا إننا في سويسرا"

تحدث الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، عن المناقشات التي كانت تتم في مجلس الوزراء أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف محمود خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "كنت أجد أشياء غريبة في أجندة جدول المجلس، قرأتها وجدت وزارات تريد سيارات وأمور إدارية ليس لها قيمة".

وتابع: "في هذا التوقيت كانت مدينة الإنتاج الإعلامي مُحاصرة والمحكمة الدستورية مُحاصرة وقسم الدقي يُهاجم، وحزب الوفد اتحرق، قلت لهشام قنديل انتوا ليه محسسني إننا في سويسرا، البلد مولعة برة والرد كان صدمة قال لي الـ95 مليون مصري كلهم بيتكلموا في السياسة لكن هيصحوا الصبح عايزين عيش ومواصلات واتصالات وبنزين، وإحنا وزارة تكنوقراط ملناش دعوة بالسياسة".

واستكمل: "قلت له في مجلس وزراء في بلد ملوش دعوة بالسياسة، قمت حطيت رأسي تحت المياه".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.