عبد السند يمامة: "الوطنية للانتخابات" تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح على منصب رئيس الجمهورية، إنه لم يكلفه أحد للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مؤكدًا أن أكثر المتبرعين لحملته من داخل مصر وخارجها.

ورفض “يمامة”، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، الإفصاح عما تنفقه حملته الانتخابية والمؤتمرات التي أقامتها في المحافظات، موضحًا أنه لم يدفع فيها جنيهًا واحدًا.

وتابع، أن من تكفل بهذه المصاريف والمؤتمرات هم نواب الحزب في المحافظات، وفي اللجان التي لا تسمح حالتها المادية بتنظيم مؤتمرات سيتحملها بنفسه.

المنافسة عادلة بين المرشحين الأربعة على مقعد رئيس الجمهورية

وأكد خلال الحوار أن المنافسة عادلة بين المرشحين الأربعة على مقعد رئيس الجمهورية، وكل مرشح يعقد وينظم المؤتمرات دون أي مضايقات، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين منذ اليوم الأول.