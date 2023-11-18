الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود الخرابشة لـ"القاهرة الإخبارية": الدول العربية كان لديها الكثير لرفع الحصار عن غزة

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة

قال الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، إن ما تفعله إسرائيل بحق الشعب الفلسطين، لم نجد له مبررًا، مضيفًا أن هذه الحرب يمكن توصيفها بـ"نكبة جديدة لغزة".

وأضاف وزير الدولة الأردني الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن 61% من البنية التحتية لقطاع غزة قد دمرت بالكامل، مشيرًا إلى أن الإحتلال الإسرائيلي لم يترك شيئًا إلا ودمره حتى المستشفيات والمدارس.

وأضاف الخرابشة، أن الدول العربية، كان لديها الكثير لتفعله، من خلال كسر الحصار المفروض على غزة، مشيرًا إلى أن الكثير من البنود الخاصة بالبيان الختامي للقمة العربية لم تنفذ قائلًا: "توصيات القمة عبارة عن حبر على ورق".

ونوه الخرابشة، بأنه لا بد من متابعة تنفيذ بنود البيان الختامي، وإيصال كافة الحقائق عما تفعله إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، للمنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

محمود الخرابشة القاهرة الإخبارية غزة الدول العربية وزير الدولة الأردني الشعب الفلسطيني

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