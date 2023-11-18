أستاذ علوم سياسية: رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية

قال محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الجهود التي قامت بها مصر تأتي بثمارها من تغيير المواقف المختلفة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وما قامت به رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، في بداية الأزمة وتصريحاتها كانت لدعم إسرائيل في التعامل مع حماس.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر كان لها دورًا في تغيير هذه المواقف من خلال عدة آليات منها مؤتمر السلام بالقاهرة وكذلك الاتصالات والتحركات التي قامت بها الخارجية، مما فرض وجهة النظر المصرية في التعامل مع الأزمة الحالية.

وتابع أن تصريحات رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الأولى كانت مغايرة حول وقف إطلاق النار، وأهمية وجود مساعدات إنسانية وحل الدولتين، ورفض تهجير الفلسطينيين سوء تهجير داخلي أو داخل الأراضي المصرية في سيناء.

الموقف الأوروبي اليوم يعكس أهمية كبيرة حول دعم الموقف المصري

وأكد أن الموقف الأوروبي اليوم يعكس أهمية كبيرة حول دعم الموقف المصري وهو ما أكدت عليه رئيسة المفوضية باعتبار أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية منذ 75 عامًا وتواجه هذا الصراع بحكمة بالغة على كافة الأصعدة.