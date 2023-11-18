السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى للعريش

اللواء محمد عبدالفضيل
اللواء محمد عبدالفضيل شوشة

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، زارت العريش اليوم ومعبر رفح، وحرصت على الاطمئنان على المعونات القادمة لأهل غزة، والتي تخرج بالتنسيق مع الهلال الأحمر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها تحدثت بشكل صريح وأكدت على تقدير الاتحاد الأوروبي لدور مصر، وأكدت أكثر من مرة على رفض فكرة التهجير القسري لأهالي فلسطين، مشيرة إلى أن الحل النهائي للقضية الفلسطينية لن يكون إلا بحل الدولتين.

أهم ما حرصت عليه رئيسة المفوضية خلال زيارتها

وأشار إلى أن زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، جاءت بعد مقابلة الرئيس وكانت تحمل شحنة إيجابية كبيرة جدًا، وإنما الأمر الرئيسي الذي أرادت الاطمئنان عليه هو المعونات.

كما أكدت رئيسة المفوضية أن مصر أكبر دولة أدخلت مساعدات لقطاع غزة، أي أكثر من 50%.

محافظ شمال سيناء رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي العريش المعونات لأهل غزة الهلال الأحمر

مواد متعلقة

رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى: ندعو للتفكير فى حلول عملية لجعل حياة الفلسطينيين والإسرائيليين آمنة

طائرة مساعدات أمريكية تصل مطار العريش تمهيدًا لإرسالها إلى غزة

"القاهرة الإخبارية": مفتى الشيشان يصل مطار العريش

وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة

عاجل.. رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى تزور معبر رفح لمتابعة ضخ المساعدات لغزة.. اليوم

مطار العريش يستقبل المستشفى الميدانى الإماراتى تمهيدًا لنقله لغزة

الأكثر قراءة

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

عاجل.. «السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

أحمد موسى عن قُرب انتهاء أزمة الدولار: تأثيرها سيكون إيجابيًا بكافة المجالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة