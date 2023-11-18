محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى للعريش

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، زارت العريش اليوم ومعبر رفح، وحرصت على الاطمئنان على المعونات القادمة لأهل غزة، والتي تخرج بالتنسيق مع الهلال الأحمر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها تحدثت بشكل صريح وأكدت على تقدير الاتحاد الأوروبي لدور مصر، وأكدت أكثر من مرة على رفض فكرة التهجير القسري لأهالي فلسطين، مشيرة إلى أن الحل النهائي للقضية الفلسطينية لن يكون إلا بحل الدولتين.

أهم ما حرصت عليه رئيسة المفوضية خلال زيارتها

وأشار إلى أن زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، جاءت بعد مقابلة الرئيس وكانت تحمل شحنة إيجابية كبيرة جدًا، وإنما الأمر الرئيسي الذي أرادت الاطمئنان عليه هو المعونات.

كما أكدت رئيسة المفوضية أن مصر أكبر دولة أدخلت مساعدات لقطاع غزة، أي أكثر من 50%.