رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى: ندعو للتفكير فى حلول عملية لجعل حياة الفلسطينيين والإسرائيليين آمنة

ثمنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دور مصر في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأعربت أورسولا فون - في مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت من أمام معبر رفح - عن امتنانها الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته للقدوم إلى مصر ومشاهدة عمليات المساعدات الإنسانية هنا في العريش ومعبر رفح الحدودي.

كما أعربت رئيسة المفوضية عن شكرها للسلطات المصرية لضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق رفح، مضيفة أن مصر قدمت بالفعل خط الحياة لغزة، وأن الاتحاد الأوروبي يؤيد هذا الأمر للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية في غزة، وأن مصر بالفعل من كبار المانحين للشعب الفلسطيني.

الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قدموا 260 مليون يورو كمساعدات إنسانية

وأضافت أنه الشهر الماضي قدمنا مساعدات إنسانية، والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قدموا 260 مليون يورو كمساعدات انسانية، مشيرة إلى أنه حتى الآن قمنا بتجميع ما يزيد عن 50 طنًا من المساعدات لإدخالها إلى غزة عن طريق معبر رفح، مؤكدة أن كل هذا لن يكون ممكنًا لولا التعاون المصري، وكذلك الهلال الأحمر المصري، ولهذا قمنا بتأسيس هذا الائتلاف مع المنظمات، وأنا سعيدة لكوني قادرة على تسليم تلك المساعدات إلى الجانب المصري.

وأوضحت أنهم متفقون على ضرورة زيادة حجم المساعدات التي تصل إلى غزة، ولدينا اتصال مع العديد من السلطات من أجل التصاريح والأمور اللوجستية، ونحن مستعدون لإمداد الخبراء اللوجستيين لدعم وصول المساعدات.

كما تقدمت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين - في مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت من أمام معبر رفح- بالشكر لمصر على استقبالها الجرحى الفلسطينيين وأيضًا على توفير المعدات الطبية المختلفة، مضيفة أنهم يتعاونون مع حلفائهم في المنطقة لمنع هذا العنف من الانتشار .

مصر حليف رئيسي للاتحاد الأوروبي

وأشادت فون دير لاين باجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تمت فيه مناقشة العمل على تهدئة الوضع، مؤكدة أن مصر حليف رئيسي للاتحاد الأوروبي في هذا السياق .

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أنها ستتجه إلى الأردن غدًا للاجتماع مع العاهل الأردني الملك عبدالله، لافتًا إلى أن الأردن دورها مهم لتهدئة هذا النزاع.

ودعت فون دير لاين إلى التفكير في حلول عملية لجعل حياة الفلسطينيين والإسرائيليين آمنة، مشددة على أن حل الأزمة الراهنة هو قائم على حل الدولتين.

وأعربت عن استعداد الدول الأوروبية لحل الأزمة الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين عندما يحن الوقت المناسب له مع الحلفاء والأطراف المعنية.