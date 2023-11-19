رئيس جميعة مستثمرى أسوان يكشف عن 14 إجراء لزيادة العوائد الدولارية

قال المهندس مصطفى السطوحي، رئيس جميعة مستثمري أسوان، إن مصر تواجه تحديات عديدة في زيادة العوائد الدولارية، ولكن هناك عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"لدستور"، أن هناك بعض الإجراءات المحتملة التي من شأنها أن تسهم في زيادة الإيردات الدولارية في مصر.

1- تعزيز السياحة: يعتبر القطاع السياحي مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، ويمكن للحكومة تطوير البنية التحتية السياحية والترويج للمعالم السياحية المصرية بشكل أكبر لجذب المزيد من السياح.

2- تعزيز الصادرات: يجب تحفيز الشركات المصرية لزيادة صادراتها والتوسع في الأسواق الخارجية، ويمكن توفير الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة وتسهيل عمليات التصدير.

3- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر: يمكن للحكومة تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتقديم حوافز للشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد، يمكن تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم مناطق حرة ومناطق صناعية خاصة لجذب المزيد من الاستثمارات.

4- زيادة الإيرادات من قناة السويس: يمكن تعزيز الإيرادات من قناة السويس بزيادة القدرة التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة، كما يمكن أيضًا توسيع نطاق الخدمات البحرية وتطوير المناطق اللوجستية المحيطة بالقناة.

5- تعزيز القطاعات الصناعية: يمكن تشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية التي تعتمد على التصنيع والتكنولوجيا، ويمكن توفير الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المجمعات الصناعية لتعزيز الإنتاج والتصدير.

6. تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يمكن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن يكون له تأثير إيجابي على العوائد الدولارية، يجب توفير البنية التحتية اللازمة وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع.

7- زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة: يمكن تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وذلك لتوليد الكهرباء وتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.

8- تعزيز الاستثمار في البنية التحتية: يمكن تطوير البنية التحتية في مصر، بما في ذلك النقل والطرق والموانئ، لتحسين الاتصالات وتيسير حركة البضائع والتجارة الدولية.

9- تعزيز قطاع الزراعة: يمكن تشجيع الاستثمار في الزراعة وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي، يمكن توفير الدعم الفني والمالي للمزارعين وتعزيز التسويق وتصدير المنتجات الزراعية.

10- تعزيز البنية التحتية السياحية: يجب تطوير البنية التحتية السياحية في مصر لتعزيز القدرة التنافسية في قطاع السياحة، حيث يمكن تحسين الفنادق والمطارات والنقل السياحي والخدمات المرتبطة بالسياحة لجذب المزيد من السياح وزيادة الإيرادات الدولارية.

11- تعزيز التجارة الخارجية: يجب تعزيز التجارة الخارجية وتوسيع شبكة الشراكات التجارية مع الدول الأخرى، ويمكن توفير الدعم والتسهيلات للشركات المصرية للتصدير وتعزيز التسويق وتوسيع مجالات التجارة الدولية.

12- تنشيط قطاع الأعمال والاستثمار الوطني: يجب تشجيع الشركات المصرية والمستثمرين المحليين على زيادة الاستثمارات في البلاد، ويمكن تقديم الحوافز المالية والضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة العوائد الدولارية.

13- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: يمكن تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في المنطقة وتوسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية، ويمكن توقيع اتفاقيات تجارية وتعاونية جديدة وتبادل الخبرات والتقنيات لتعزيز العلاقات وزيادة العوائد الدولارية.

14- تحسين بيئة الأعمال: يجب تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.