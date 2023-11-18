عاجل.. متحدث "الوزراء": أزمة الدولار عابرة وهذا هدف تغيير رئيس "حماية المستهلك"

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن أزمة الدولار ستكون عابرة قريبًا تعد رسالة مهمة للغاية.

وأضاف متحدث الوزراء في مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة "CBC"، أن أزمة الدولار هي فعليًا أزمة عابرة، والعالم يمر بأزمة اقتصادية مركبة ومعقدة منذ تفشي فيروس كورونا وحتى الآن.

كما أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية التي بدأت في أوروبا وعند حدودنا في غزة كلها صدمات خارجية تؤثر في اقتصاديات الدول النامية بصورة عامة.

وتابع أنه قبل فيروس كورونا لم يكن هناك أي أزمات، ولكن عندما بدأت هذه الأزمات بالتأكيد مصر كدولة نامية تأثرت.

“الوزراء” عن تغيير رئيس رئيس “حماية المستهلك”: هدفنا الارتقاء بمستوى الجهاز

كما علق متحدث الوزراء على تكليف إبراهيم السجيني قائمًا بأعمال مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، قائلًا إن أي تغيير يهدف إلى التحسين والارتقاء بمستوى الجهاز، ونرى من الجهاز الفترة المقبلة النشاط المنتظر منه مع رئيسه الجديد.

وأكد أن هذه الفترة مهمة للغاية في مسألة الرقابة على الأسواق، ومنع أي ممارسات ضارة غير منضبطة تؤثر في الأسواق.