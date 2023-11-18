السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى عن قُرب انتهاء أزمة الدولار: تأثيرها سيكون إيجابيًا بكافة المجالات

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي  أحمد موسى، أنه على الرغم من كل التحديات التي تواجهنا في المنطقة، إلا أننا لن ننسى وضعنا الداخلي.

 وقال "موسى"، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء خلال تفقده العديد من المشروعات والمصانع، بمدينة العبور والعاشر من رمضان، أكد أن أزمة الدولار ستنتهي قريبًا، وهذه بشرى سارة سيكون لها تأثير إيجابي على كافة المجالات.

وأضاف، أن هناك ثقة من المستثمرين لزيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا يمكن أن يضخ أي مستثمر أي أموال إلا إذا كان هناك استقرار وتشجيع من قِبل الدولة، بالإضافة إلى العديد من عوامل الجذب مثل الرخصة الذهبية. 

مصر تعمل على زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات

وأكد أن مصر تعمل على زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات للحد من الضغط على الدولار، مشيرًا إلى أن الرئيس الصيني أكد أن أي صادرات صينية ستكون باليوان الصيني وليس بالدولار، وهذه التصريحات كانت في قلب أمريكا. 

أحمد موسى أزمة الدولار تأثير إيجابى كافة المجالات زيادة الإنتاج توطين الصناعات

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