الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: بايدن متورط فى عملية اقتحام الجيش الإسرائيلى لمجمع الشفاء

احمد موسي
احمد موسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قوات الاحتلال اقتحمت مجمع الشفاء الطبي بغزة، وتم تفتيش كل أرجاء المستشفى من خلال فرقة كاملة، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأجهزة مخابراته متورطين في عملية الاقتحام.

وأضاف خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن قوات الاحتلال لم تجد أي أسلحة أو عناصر من حماس، ورغم ذلك الدبابات حتى الآن مازالت تحاصر المستشفى بعد انسحاب قوات الاحتلال وعدم وجود أي سلاح أو عناصر من المقاومة. 

مجلس الأمن لم يصدر أي بيان بشأن جرائم الاحتلال

وتابع أن مجلس الأمن “الفاشل”، لم يصدر بيانا بشأن الجرائم التي تحدث واقتحام المستشفى المجرم دوليًا،  مؤكدًا أنه عار على الولايات المتحدة التي تسير وراء نتنياهو وجرائمه، وعار على مجلس الأمن الذي لم يدن أو يجرم ما يحدث.

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