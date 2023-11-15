سمير فرج عن اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء: مصيبة للمخابرات الإسرائيلية

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن غزة لم يتبق بها سوى 10 مستشفيات من أصل 36، والجميع أصبح خارج الخدمة وتم تدميرها، مؤكدًا أن النازحين في بداية الحرب كانوا يتجهون لمدارس الأونروا، وبعدها المستشفيات وكانوا ينامون في الطرقات مع جثث الموتى، ولهذا إسرائيل قررت ضرب المستشفيات حتى تجبر النازحين للاتجاه للجنوب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نتنياهو حتى ينفذ الهجوم على مجمع الشفاء، وهو أكبر مستشفى موجود بغزة ادعى أنها مركز للقيادة لحماس وأن الرهائن موجودون فيها، مؤكدًا أنه دخل وفتش المستشفى ولم يجد شيئًا وهذه مصيبة للمخابرات الإسرائيلية والشاباك وأمريكا.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه متأكد من وجود قادة حماس في بدروم المستشفيات ولم يجدوا شيئًا، وكانوا يعتقدون أن الأنفاق متصلة بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن حماس لديها مستشفيات ميدانية تحت الأرض، لأن الأنفاق تعد مدينة كاملة تحت الأرض.

اقتحام مستشفى الشفاء يخالف اتفاقية جنيف

وأكد أن اقتحام المستشفى، يخالف اتفاقية جنيف التي تمنع مهاجمة المستشفيات، إلا إذا كان فيها قوات حرب، ويوجد اليوم 10 محامين في أوروبا سيدافعون عن فلسطين أمام المحاكم الدولية.