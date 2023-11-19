نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال كوبرى العميد إبراهيم الرفاعى (صور)

تفقدت المهندسة چيهان، عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبيةـ، واللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، الأعمال الجارية بـ كوبري العميد إبراهيم الرفاعي الجديد، وصولا إلى كورنيش النيل، وذلك للاطمئنان على سير العمل بمنطقة التطوير من جميع النواحي.

وأجرت نائب محافظ القاهرة جولة تفقدية على العقارات (ذات الخطورة الداهمة)، المطلة على منطقة التطوير وتهذيبها، وكل ما يخص التطوير من أعمال، وذلك في ظل توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

بدء أعمال الحصر بمنطقة السحيلة بحي مصر القديمة جنوب القاهرة

وفي سياق آخر، أعلنت محافظة القاهرة، بدء أعمال الحصر بمنطقة السحيلة بحي مصر القديمة جنوب القاهرة، بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وبحضور اللواء يحيى محمد الأدغم السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، والمهندس خليل شعث، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

وقام اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة والأجهزة الأمنية، والتنفيذية اليوم بالبدء في أعمال حصر منطقة السحلية تمهيدًا لتطويرها.

وأشار حي مصر القديمة، في بيانه، إلى أنه منطقة السحيلة سيتم إعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة للتطوير، وذلك تنفيذًا للمخططات المقترحة في هذا الشأن.

وأوضح الحي أن الأعمال تستهدف إحياء القاهرة التاريخية، وإعادة الوجه الحضاري لها، تحقيقًا لخطة الدولة في تحسين العمران القائم، وإتاحة حياة تليق بالمواطن المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وأكد حي مصر القديمة أن أعمال التطوير وإعادة الإحياء لها دور كبير في جذب المزيد من الحركة السياحية لمدينة القاهرة التاريخية.

وتأتي جميع الأعمال في ظل توجيهات القيادة السياسية لمحافظة القاهرة لمتابعة تخطيط المناطق العشوائية وتسكين ذويها في مدن جديدة مستقبلة قاطني العشوائيات، حسب تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحياة كريمة.

متابعة كوبري الرفاعي وبدء حصر منطقة السحيلة

متابعة كوبري الرفاعي وبدء حصر منطقة السحيلة

متابعة كوبري الرفاعي وبدء حصر منطقة السحيلة

متابعة كوبري الرفاعي وبدء حصر منطقة السحيلة

متابعة كوبري الرفاعي وبدء حصر منطقة السحيلة

متابعة كوبري الرفاعي وبدء حصر منطقة السحيلة