السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أوضاع متدهورة.. الاحتلال الإسرائيلي يضع غزة في كارثة بيئية (فيديو)

قطاع غزة
قطاع غزة

من سيء لأسوأ..  كذلك هي الأوضع في قطاع غزة مع استمرار العمليات الإسرائيلية المتوحشة ردًا على عملية "طوفان الأقصى".

وخلال تقرير لقناة القاهرة الإخبارية، عرضته عبر شاشتها، أكدت خلاله أن إسرائيل لم تترك سلاحًا دون أن تستخدمه في عدوانها الغاشم على قطاع غزة حيث منعت إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية جراء الحصار المتواصل عليهم منذ عام 2000، وهو ما جعل القطاع يواجه خطر انتشار الأوبئة والأمراض المنقولة عن طريق المياه.

منظمة الصحة العالمية حذرت من انتشار الأوبئة في القطاع مع حالات القتل المستمرة والقصف الجائر حيث رصدت أكثر من 70 ألف حالة صحية مصابة بعدوى تنفسية حادة و40 ألف حالة عدوى معوية أخرى
"الأونروا" من جانبها حذرت من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع، مؤكدةً أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في ظروف صحية صعبة ويواجهون خطر انتشار الأوبئة والأمراض، وهو نفس الأمر الذي حذرت منه الأمم المتحدة والتي أكدت أن إسرائيل تمنع إمدادات مياه الشرب الآمنة إلى القطاع في انتهاك واضح للقانون الدولي وهو ما يعرض سكان قطاع غزة لخطر الموت.
 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة العمليات الإسرائيلية المتوحشة طوفان الأقصى أوضاع متدهورة

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