إحالة قائد سيارة أنابيب البوتاجاز بالغربية إلى النيابة

أحالت مباحث كفر الزيات قائد سيارة الأنابيب التى تسببت في وقوع حادث مروع نجم عنه خسائر مادية بقرية بنوفر إلى النيابة للتحقيق معه في الواقعة.

وسبق أن شهدت قرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم، انفجار سيارة محملة أنابيب غاز، وقد أتت ألسنة اللهب على السيارة المتسببة في الحادث وتفحمت 3 سيارات وانهيار واجهة أحد المنازل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا بورود بلاغ باشتعال سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز "أنابيب غاز"، مما أدى إلى انفجارها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول الحريق.

وتبين من المعاينة والفحص اشتعال سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بقرية بنوفر بدائر مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مما أدى إلى انفجارها وإصابة أحد الأشخاص، ويدعى عبدالعظيم عاطف 22 عاما مصابا بخلع في الكتف، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة المتحركة، تم ضبط قائد السيارة بأحد المنازل الذي كان يختبئ بها، وتبين أنه يدعى ج ع، 30 عاما، حيث تم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة مركز كفر الزيات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق.