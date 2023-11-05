الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط تاجر مخدرات "خطير" في كفر الزيات

مخدرات
مخدرات

تمكن فرع البحث الجنائي لمدينتي كفر الزيات وبسيون، في مديرية أمن الغربية، من القبض على عنصر إجرامي خطير يروج لمخدر الحشيش بمدينة كفر الزيات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة وعدد من الأسلحة النارية.

تلقى اللواء محمد عاصم، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، إخطارا من العقيد أحمد الهرميل رئيس فرع البحث الجنائي لمدينتي كفر الزيات وبسيون يفيد قيام “أ. ر”، 35 سنة، عاطل، وله كارت معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في بيع المواد المخدرة والأسلحة النارية، وبالعرض على اللواء خالد مختار عبد السلام مدير أمن الغربية أمر بسرعة ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة للتصرف بشأنه.

وبإعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بقيادة الرائد أحمد شيحة، رئيس وحدة مباحث مركز كفر الزيات والنقيب أحمد عز، تم ضبط المتهم وبحوزته 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية آلية وخزينتها ومسدس وفرد محلى الصنع وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اقتياد المتهم لديوان عام مركز شرطة كفر الزيات وحرر له محضر وجرى عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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