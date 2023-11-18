الليلة.. الدكتور هاني محمود ضيف "الباز" ببرنامج "الشاهد"

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى سابقا، ووزير الاتصالات الأسبق، في برنامج "الشاهد"، للحديث عن تجربته داخل الحكومة المصرية، وكيف تعاملت مع التحديات التي أحاطت الدولة في لحظات فارقة في تاريخ الوطن، وكيف قامت بتحويلها إلى إنجازات.

يكشف الدكتور هاني محمود، كواليس عمله في حكومة الإخوان ولماذا قدم استقالته، وتفاصيل معارضة الوزراء الإخوان على قرار الرئيس السيسى وقت توليه منصب وزير الدفاع الذي يحظر على الأجانب تملك أراضي بسيناء وكيف رد عليهم.

كما يتحدث هاني محمود عن كواليس حواره مع آن باترسون السفيرة الأمريكية السابقة بعد تقديم استقالته من حكومة الإخوان.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.