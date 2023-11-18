السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى يؤكدان أهمية الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

الرئيس السيسي وماكرون
الرئيس السيسي وماكرون

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة.

تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة، واستعرض الرئيس في هذا الصدد رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مستعرضًا الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.

اتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية، والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة، بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.

قطاع غزة إيمانويل ماكرون الرئيس السيسي غزة السيسي

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