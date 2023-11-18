رئيس عنصر التخطيط بأقليم شمال إفريقيا: نتعاون مع المركز المصري للتدريب على حفظ السلام

قال محمد الشيباني رئيس عنصر التخطيط بقدرة أقليم شمال إفريقيا، خلال حضوره ورشتي عمل في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، لتقديم الدعم التدريبي للكوادر الأمنية الإفريقية، إن هناك تعاون وتنسيق مشرق وتنظيم جيد منذ فترة مع المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام منذ اعتماده كمركز متميز على مستوى الاتحاد الأفريقي.

كان المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة، نظم ورشتى عمل فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وكذا حول وضع البرامج التدريبية للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية بالقوة الأفريقية الجاهزة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى وقدرة إقليم شمال أفريقي.

جاء ذلك حرصا من الوزارة على تقديم الدعم التدريبى للكوادر الأمنية الأفريقية العاملة فى مجال دعم السلام.