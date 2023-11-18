عضو بالشيوخ: مصر تتصدر دول العالم في مساعدة غزة وتجهيز أكبر قافلة مساعدات

قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن مصر تتصدر قائمة دول العالم عربيًا ودوليا في مساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بجواره ونصرة قضيته.، مشيرا إلى أن هذا ينبع من إيمان تام بالقضية الفلسطينية وعدالة الحقوق الفلسطينية بتوجيهات السيسي.

ونوه نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، بتسيير مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة تتضمن 190 شاحنة، قائلا: رسالة للعالم بدعم مصر للشعب الفلسطيني ونصرته والوقوف بجواره وتلبية احتياجاته في مواجهة العدوان الغاشم لإسرائيل.

وقال النائب، إن تجهيز مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، جهزها صندوق تحيا مصر، وتتضمن مئات الأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية وكل الضرورات اللازمة للإخوة الفلسطينيين في ظروف الحرب، تعبير عن التضامن التام مع قطاع غزة إزاء الحملة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال تجاهه.

استمرار المساعي المصرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة

ولفت نادر نسيم، إلى اشتمال القافلة المصرية الشاملة والضخمة، على مختلف المساعدات الغذائية والطبية، بما يلبي الاحتياجات الفعلية والحقيقية لأهالي القطاع، بالتزامن مع استمرار المساعي المصرية بقيادة الرئيس السيسي مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، ووضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القافلة تتضمن،190 شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان تحتوي على كافة الاحتياجات الملحة والضرورية، وفي مقدمتها القافلة الطبية والتي تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين جراء الاحداث الراهنة.

وأوضح نائب بني سويف، اشتمال القافلة كذلك على 1613 طنا من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للتناول بدون طهي وغيرها.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم بالقول، تسيير مصر قافلة إنسانية ومساعدات غذائية وعلاجية بهذا الحجم لقطاع غزة رسالة للعالم بوقفة مصر القوية في الدفاع عن غزة، ودعم مئات الآلاف من الفلسطينيين تحت الحصار.