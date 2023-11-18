مظاهرات إسرائيلية ضد نتنياهو بسبب المحتجزين فى غزة (فيديو)

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، أن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يحقق أهدافه، وأن نتنياهو يواجه ضغوطًا كبيرة من أسر المحتجزين في غزة والمعارضة الإسرائيلية.

وأشار سالم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، إلى أن أسر المحتجزين في غزة يقومون بمظاهرات في إسرائيل ويرغبون من نتنياهو أن يجلب أبناءهم الأسرى، موضحًا أن نتنياهو لم ينجح حتى الآن في إعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة مرة أخرى.

وتوقع سالم، أن يحدث انفجار داخل إسرائيل حال عدم قدرة نتنياهو في جلب المحتجزين في غزة، مؤكدًا أن المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو الذي لم ينجح في إعادة المحتجزين في غزة حتى الآن.