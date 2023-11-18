السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مظاهرات إسرائيلية ضد نتنياهو بسبب المحتجزين فى غزة (فيديو)

مظاهرات إسرائيل
مظاهرات إسرائيل

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، أن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يحقق أهدافه، وأن نتنياهو يواجه ضغوطًا كبيرة من أسر المحتجزين في غزة والمعارضة الإسرائيلية.
وأشار سالم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، إلى أن أسر المحتجزين في غزة يقومون بمظاهرات في إسرائيل ويرغبون من نتنياهو أن يجلب أبناءهم الأسرى، موضحًا أن نتنياهو لم ينجح حتى الآن في إعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة مرة أخرى.

وتوقع سالم، أن يحدث انفجار داخل إسرائيل حال عدم قدرة نتنياهو في جلب المحتجزين في غزة، مؤكدًا أن المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو الذي لم ينجح في إعادة المحتجزين في غزة حتى الآن.

العدوان الإسرائيلى غزة المحتجزين المعارضة الإسرائيلية نتنياهو الأسرى المحتجزين الإسرائيليين إسرائيل

الأكثر قراءة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

استقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة